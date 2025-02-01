التخطيط لمظاهرات في أنحاء ألمانيا لرفض التعاون مع اليمين المتطرف

أعلنت تحالفات في العديد من المدن الألمانية عن تنظيم مظاهرات من أجل الديمقراطية وضد التعاون مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي اليوم السبت.

وفي مدينة لايبتسيج دعا المنظمون إلى مظاهرة عقب ظهر اليوم تحت شعار "حائط صد بدلا من مشعلي النيران". وتوجد دعوات مماثلة للتظاهر وفعاليات احتجاجية في مدن أخرى، مثل مانهايم، وإيسن، وكولونيا، وشتوتجارت، وهيلدسهايم.

يُذكر أن عشرات الآلاف من المحتجين خرجوا إلى الشوارع أول أمس الخميس في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك برلين وفرايبورج وهانوفر وميونخ. وتأتي المظاهرات على خلفية اقتراح برلماني لتشديد سياسة الهجرة، والذي نجح التحالف المسيحي في تمريره يوم الأربعاء الماضي بدعم من نواب حزب "البديل من أجل ألمانيا"، من بين آخرين. ومنذ ذلك الحين صار هناك غضب كبير من تصرف مرشح التحالف المسيحي للمنافسة على منصب المستشار، فريدريش ميرتس، الذي يتزعم الحزب المسيحي الديمقراطي وكتلة التحالف المسيحي في البرلمان الاتحادي (بوندستاج).

ومن المقرر تنظيم مظاهرات أخرى غدا الأحد، والتي ستشمل برلين وكاسل وأولم ونورنبرج.