الأمم المتحدة: على إسرائيل الإسراع في إنهاء احتلالها بسوريا

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، إنه "كلما انتهى الوجود العسكري لإسرائيل في الأراضي التي تحتلها بسورية بشكل أسرع، كان ذلك أفضل".

وأضاف لاكروا، خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بعد عودته من زيارة أجراها للشرق الأوسط استغرقت 5 أيام، أن الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة، والذي يتعارض مع اتفاقية عام 1974 بين سوريا وإسرائيل، "لا يزال يشكل صعوبة لموظفي بعثة الأمم المتحدة"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقال إنه أكد "خلال لقائه مسئولين، أن بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة يمثل انتهاكًا واضحًا"، موضحا أن إسرائيل تقول إن هذا الوضع "مؤقت"، مشددًا على أنه "بالطبع، كلما انتهى هذا الوجود العسكري بشكل أسرع، كان ذلك أفضل".

وردًا على سؤال لأحد الصحفيين بشأن الخطوات الملموسة التي تتخذها الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على الانسحاب من المنطقة، اعتبر لاكروا أنه "ما يمكننا فعله حاليًا هو مواصلة تذكير المسؤولين الإسرائيليين بأن وجودهم في المنطقة العازلة يمثل انتهاكًا، وأننا نتطلع بفارغ الصبر إلى إنهاء هذا الانتهاك".

وأشار إلى أنه خلال زيارته للمنطقة، ناقش مع المسئولين السوريين مهمة الأمم المتحدة في المنطقة، وأنهم تلقوا ردًا إيجابيًا من الجانب السوري.



