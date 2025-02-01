ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 47487 شهيدا و111588 مصابا

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، إلى 47 ألفا و487 شهيدا، بالإضافة إلى 111 ألفا و588 مصابا، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وذكرت وزارة الصحة في غزة، خلال التقرير اليومي عن عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن 27 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، منهم 24 شهيدا انتشلت جثامينهم، وشهيدان متأثران بجروحهما، وشهيد جديد، كما وصلت 8 إصابات إلى المستشفيات، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت المصادر، أن عددا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة "حماس"، والكيان الإسرائيلي حيز التنفيذ يوم 19 يناير الماضي، وبموجبه تنتهي الحرب الدموية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.