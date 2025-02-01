أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قنابل صوتية صوب المواطنين في بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وقال مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن قوات من جيش الاحتلال أطلقت قنابل صوتية تجاه المواطنين المتواجدين عند التلة المحيطة بمعتقل «عوفر» في بلدة بيتونيا غرب رام الله، تزامنا مع خروج حافلة الأسرى المحررين في الدفعة الرابعة من اتفاق وقف إطلاق النار.

واقتحم جيش الاحتلال بلدة بيتونيا لمنع مظاهر الاستقبال، كما منعت قواته الصحفيين من تغطية تحرير الأسرى.

وكان نادي الأسير قد أعلن قائمة بأسماء الدفعة الرابعة من الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم، ويبلغ عددهم 183 معتقلا.

ومن بين الأسرى الفلسطينيين سيكون هناك 18 من ذوي الأحكام المؤبدة، و54 من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، و111 من أبناء قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر.

والإسرائيليون الثلاثة الذين تم تبادلهم اليوم السبت، هم ياردين بيباس، وكيث سيجال، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، وعوفر كالديرون، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية.