ترامب يعلن إجراء مناقشات جدية للغاية مع روسيا حول أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أن إدارته أجرت بالفعل مناقشات "جدية للغاية" مع روسيا بشأن حربها في أوكرانيا وأنه هو ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن يقوما قريباً بعمل "مهم" نحو إنهاء الصراع.

وصرح للصحفيين في المكتب البيضاوي: "سنتحدث، وأعتقد أننا ربما نفعل شيئاً سيكون مهماً.. نريد إنهاء تلك الحرب. لم تكن هذه الحرب لتبدأ إذا كنت رئيساً".

غير أنه لم يقل من الذي أجرى اتصالات من إدارته مع الروس، لكنه أصر على أن الجانبين "يجريان محادثات بالفعل"، وفق وكالة أسوشييتد برس.

ورداً على سؤال عما إذا كان قد تحدث مباشرة مع بوتين، أجاب: "لا أريد أن أقول ذلك".

يذكر أن ترامب أكد مراراً أنه لم يكن ليسمح ببدء الصراع إذا كان في منصبه.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، انتقد ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلاً إنه كان يتعين عليه أن يبرم صفقة مع بوتين لتجنب الصراع.