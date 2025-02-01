تقرير: ترامب يعلن الحرب التجارية على كندا والمكسيك والصين

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أنّ الرئيس دونالد ترامب سينفذ السبت وعيده بفرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات الكندية والمكسيكية والصينية، ليشعل بذلك شرارة حرب تجارية مع هؤلاء الشركاء الأساسيين للولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارولاين ليفيت للصحفيين، إنّ ترامب سيفرض غدا رسوما جمركية بنسبة 25% على المكسيك، وبنسبة 25% على كندا، وبنسبة 10% على الصين بسبب الفنتانيل غير القانوني الذي ينتجونه ويسمحون بتوزيعه في البلاد، بحسب وكالة فرانس برس.

وحتى اللحظة الأخيرة، كانت كندا والمكسيك اللتان تتمتعان نظريا بحماية اتفاقية التجارة الحرة التي تربطهما بالولايات المتحدة، تأملان في تجنب نتيجة كهذه.

ولاحقا، قال ترامب إن الصين وكندا والمكسيك لا يمكنها فعل أي شيء لتجنّب الرسوم الجمركية التي ستفرضها واشنطن اعتبارا من السبت، لافتا إلى أنها ستشمل أشباه الموصلات والنفط والصلب، مضيفا أن بعض هذه الرسوم قد يدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من 18 فبراير.

كذلك أعلن أنه سيفرض "حتما" رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي في المستقبل، وقال ترامب لصحفيين في المكتب البيضتوي: "هل سأفرض رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي؟ تريد الإجابة الصادقة أم أعطيك إجابة سياسية؟ حتما. لقد عاملَنا الاتحاد الأوروبي بشكل فظيع جدا".

وحضر وزير الأمن العام الكندي ديفيد ماكجينتي، إلى واشنطن - الخميس - لعرض الخطوط العريضة لخطّة تقضي بتعزيز أمن الحدود بين بلاده والولايات المتحدة.

وعلى الجانب المكسيكي، أكدت الرئيسة كلوديا شينباوم، الجمعة، أنها تباحثت "مع الحكومة الأمريكية وحققت تقدما في مواضيع مختلفة"، وأضافت: "يتم التوصل إلى اتفاقيات كل يوم".

وكان ترامب أعلن أنّ الرسوم الجمركية التي يعتزم فرضها تأتي ردّا على عجز جارتي بلاده عن التصدّي لتهريب المخدّرات إليها، ولا سيّما الفنتانيل (مادة أفيونية شديدة القوّة)، وكذلك أيضا لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين.

وتطرّق مرشّحه لمنصب وزير التجارة هاورد لاتنك، خلال جلسة استجوابه في الكونجرس للمصادقة على تعيينه الثلاثاء، إلى تدبير سياسة داخلية يهدف بكل بساطة إلى الدفع نحو إغلاق الحدود.

وتثير هذه التدابير قلق المحلّلين في وقت يتمتّع الاقتصاد الأمريكي بحالة جيّدة إذ سجّل في 2024 نسبة نموّ بلغت 2,8%.

ورأى معهد "أكسفورد إيكونوميكس" أنه في حال طبّقت هذه التعرفات، ستخسر الولايات المتحدة 1,2 نقطة مئوية من نموّها وقد تعاني المكسيك ركودا.

لكن هناك كثير من العناصر التي تظل غير معروفة: ما هو نطاق الرسوم الجمركية - هل ستكون محدّدة أم معمّمة - وما هي الأداة القانونية التي سيستخدمها ترامب لتبرير القرار، وفق الوكالة.

وقد يفتح هذا الإجراء الباب أمام اتخاذ إجراءات قانونية من جانب الدول المعنية أو الشركات الأميركية المتضررة من القرار، وكذلك من خلال إجراءات حلّ النزاعات المنصوص عليها في اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

ويمكن أن يكون التأثير الاقتصادي لهذه التدابير كبيرا بالنسبة للدول الأربع.