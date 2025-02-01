إطلاق نار على قوات إسرائيلية في سوريا وجبهة المقاومة الإسلامية تتبنى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الجمعة، وقوع تبادل لإطلاق النار في المنطقة العازلة مع سوريا.

وقال جيش الاحتلال في بيان: «سُمعت أصوات إطلاق نار وتم التعرف عليها في المنطقة التي تعمل بها قوات الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، في المنطقة العازلة».

وأضاف البيان: «ردت القوات العاملة في مكان الحادث بإطلاق النار باتجاه المنطقة التي تم التعرف على الطلقات منها».

وأوضح جيش الاحتلال أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات في الحادث، وأن القوات تواصل عملياتها.

في سياق متصل، انتشر بيان لمجموعة تطلق على نفسها اسم جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا تتبنى فيه استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة بقرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي في سوريا.

وذكرت المجموعة في البيان المتداول من صفحة تحمل اسم المجموعة على منصة "تليجرام"، أنه في مساء الجمعة تم إطلاق النار بشكل مباشرة من الأسلحة المناسبة على القوات الإسرائيلية، مما أدى لإصابات بصفوفها.

وهذه هي المرة الأولى التي تُطلَق فيها النيران باتجاه قوات إسرائيلية بعد أسابيع من تعميق توغلها في سوريا، في أعقاب سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.