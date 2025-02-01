نقل المصابين والمرضى الفلسطينيين عبر معبر رفح إلى مستشفيات شمال سيناء

انطلق أول فوج من سيارات الإسعاف التي تنقل مصابي ومرضى فلسطينين بينهم أطفال ومرافقيهم من بوابة معبر رفح البري في طريقها للمستشفيات المصرية.

وأكد مصدر طبي بمحافظة شمال سيناء، أنه يتم نقل الحالات تباعا إلى المستشفيات بشمال سيناء بواسطة سيارات الإسعاف المجهزة، حيث تم استقبال 103 مصابين ومرضى فلسطينيين في معبر رفح البري.

وأكدت مصادر طبية في شمال سيناء، رفع حالة الطواريء في مستشفيات الشيخ زويد المركزي، وبئر العبد النموذجي والعريش العام؛ لاستقبال المصابين وبدء برامج علاجهم الطبية بواسطة فرق من الاستشاريين المختصين، مرحبا بنقل الحالات المرضية الخاصة إلى مستشفيات خارج المحافظة.

من جانبه قال اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، إنه جرى تدعيم المستشفيات بكوادر طبية على مستوى عالٍ لمعاينة الأطقم الطبية المحلية، حيث لفت إلى دور وزارة الصحة والسكان في تقديم كل متطلبات علاج المصابين الفلسطينيين.

وأضاف مجاور، في تصريحات أن مصر تدعم الأشقاء الفلسطينين في أكثر من اتجاه، حيث ساهمت في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودفعت بآلاف الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية، واليوم تستقبل المصابين والمرضى بكل الإمكانيات المتاحة.

وساهم الهلال الأحمر المصري في أعمال معاونة الأطقم الطبية والإسعاف خلال مراحل وصول ونقل المصابين الفلسطينيين.