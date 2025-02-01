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يقيم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، احتفالية عيد الحب، والتي من المقرر أن يحييها الفنان علي الحجار يوم 20 فبراير المقبل، وذلك تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

تأتي هذه الاحتفالية في إطار توجيهات وزير الثقافة بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

ويقدم علي الحجار خلال الاحتفالية مجموعة من أغانيه المحببة لدى جمهوره، ومنها "عارفة"، و"لو تعرفي"، و"مسألة مبدأ".

الجدير بالذكر أن الفنان علي الحجار كان نجم احتفالية انتصارات أكتوبر المجيدة الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وقدم باقة من أجمل أغانيه.

كما أن علي الحجار قد أحيا احتفالية اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر بمسرح السامر، وكان الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية في ذلك الوقت.

احتفالية "عيد الحب" هي الخامسة التي تُقام في مسرح البالون بعد تولي الفنان تامر عبد المنعم رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية في سبتمبر الماضي.

وأقيمت الاحتفالية الأولى في شهر أكتوبر الماضي في ظل احتفال الدولة بانتصارات أكتوبر، ثم تلاها حفل للفنان إيهاب توفيق، الذي أُقيم في شهر نوفمبر.

وجاءت الاحتفالية الخاصة برأس السنة الميلادية، التي أحياها الفنان مصطفى قمر، والاحتفالية الأخيرة، التي أُقيمت يوم الخميس الماضي، وأحياها الفنان حكيم.