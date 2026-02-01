فشل ترامب في ترقية حليف من الأمريكيين العرب يظهر تصدعات في ائتلافه السياسي

عندما فاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحملته الانتخابية للعودة إلى السلطة، أشاد بعامر غالب، عمدة ضاحية هامترامك الصغيرة في ديترويت، لمساعدته في كسب تأييد الجالية العربية الأمريكية في ولاية ميشيجان الأمريكية.

ورشح ترامب غالب لشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى الكويت، كجزء من المكافأة، لكن غالب لن يتوجه إلى الدولة الخليجية الغنية بالنفط، حيث لا يزال في هامترامك، التي يبلغ عدد سكانها 30 ألف نسمة، بعدما تعثر ترشيحه بسبب معارضة من قبل زملائه في الحزب الجمهوري.

وليس من الواضح ما إذا كان البيت الأبيض سيعيد طرح اسم غالب مجددا، الذي صرح بدوره بأن الأمر لم يعد يهمه "لم أعد مهتما بالأمر".

وأدى تعثر ترشيح غالب إلى تفاقم التوترات بين الجمهوريين والجالية العربية الأمريكية التي ساهمت في عودة ترامب إلى البيت الأبيض، نتيجة عدم رضاها عن طريقة تعامل الرئيس الديمقراطي جو بايدن مع الحرب في غزة.

ورغم فوز ترامب في انتخابات عام 2024، فإن شريحة أساسية من الناخبين قد لا تدعم حزبه في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل، حيث ستكون السيطرة على الكونجرس على المحك.

وقال رئيس منظمة "العرب الأمريكيون من أجل ترامب"، بشارة بحبح، إنه "من الصعب علي إقناع هذه الشريحة بالتصويت للحزب الجمهوري مجددا في عامي 2026 و2028 في ظل هذه الأجواء".