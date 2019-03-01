«ديل» تتوقع تراجع نمو المبيعات في العام المالي 2020

توقعت شركة "ديل تكنولوجيز" للصناعات الإلكترونية تراجع نمو المبيعات خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن الخلافات على الصعيد الاقتصادي العالمي قد تلقي بظلالها على معدل الطلب على منتجاتها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن توم سويت المدير المالي للشركة قوله إن العائدات خلال العام المالي 2020 ستتراوح بين 7ر92 مليار و 7ر95 مليار دولار، وهو ما يعني أن حجم نمو مبيعات الشركة سيتراوح بين 3ر2 بالمئة إلى 6ر5 بالمئة، في حين أن عائدات "ديل" في العام المالي 2019 قفزت إلى 15 بالمئة.

وسوف يصل حجم الأرباح السنوية لديل مع استثناء بعض النفقات إلى ما بين 05ر6 و70ر6 دولار للسهم.

وكان المحللون الاقتصاديون والمستثمرون أثاروا مخاوف من أن شركات التكنولوجيا التي تعتمد على الأجهزة الإلكترونية مثل "ديل" قد تتأثر من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وكانت شركة "هيوليت باكارد إنتربرايز" المنافسة لـ "ديل" أعلنت الاسبوع الماضي تراجع عائداتها بسبب ضعف الطلب.