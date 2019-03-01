زعيم كوريا الشمالية يلتقي رئيس فيتنام في مستهل زيارة رسمية لهانوي

التقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون الرئيس الفيتنامي نجوين فو ترونج اليوم الجمعة في مستهل زيارة رسمية إلى فيتنام، وذلك بعد يوم من انهيار المحادثات بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووصل كيم إلى القصر الرئاسي في العاصمة هانوي الساعة 3:30 مساء (0830 بتوقيت جرينتش)، حيث جرى له استقبال رسمي هو الأول الذي يتلقاه الزعيم الكوري الشمالي خارج بلاده، بعدما استقبل مرتين بشكل غير رسمي في الصين وسنغافورة، الدولتين الوحيدتين اللتين زارهما كيم منذ توليه مقاليد السلطة.

وكان كيم وصل إلى هانوي يوم الثلاثاء الماضي حيث عقد قمة كان مقررا لها يومين مع الرئيس الأمريكي، ولكنها توقفت بشكل مفاجئ أمس الخميس، وتم إلغاء غداء بين الزعيمين.

وغادر ترامب فينمتك متوجها إلى واشنطن في نفس اليوم، وقال في مؤتمر صحفي قبيل المغادرة إن المحادثات انهارت بسبب مطالب كيم برفع جميع العقوبات المفروضة على بلاده قبل البدء في نزع السلاح النووي.

وفي مؤتمر صحفي منفصل عقد في وقت متأخر أمس الخميس بفندق ميلاي، حيث يقيم كيم، ناقض وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونج هو ادعاء ترامب، وقال إن كيم طلب فقط تخفيف جزئي للعقوبات مقابل تفكيك كامل لمنشأة يونجبيون النووية.

ومن المقرر أن يلتقى كيم ورئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شيوان فوك فى المكتب المركزي للحكومة الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، ثم رئيسة الجمعية الوطنية (البرلمان) نجوين ثى كيم نجان.

ومن المتوقع أيضا أن ينضم كيم إلى الرئيس ترونج في حفل لرقصات الباليه والموسيقى التقليدية والرقص.

ومن المقرر أن يضع كيم إكليلا من الزهور على "النصب التذكاري لأبطال الحرب والشهداء" وذلك الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي صباح غد السبت، ثم يضع إكليلا آخر على ضريح هو شي منه، مؤسس فيتنام الحديثة.