أرسنال يتعادل مع سبورتنج لشبونة ويصعد لمواجهة أتلتيكو بقبل نهائي أبطال أوروبا

واصل أرسنال الإنجليزي حلمه بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تأهل للدور قبل النهائي في المسابقة القارية، للنسخة الثانية على التوالي.

وتعادل أرسنال بدون أهداف مع ضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي، مساء اليوم الأربعاء، في إياب دور الثمانية للبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز.

وعجز لاعبو الفريقين عن التسجيل على مدار شوطي المباراة، التي أقيمت على ملعب (الإمارات) في العاصمة البريطانية لندن، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة الفرص التي أتيحت لهم طوال الـ90 دقيقة، ليظفر أرسنال ببطاقة الترشح للمربع الذهبي.

واستفاد أرسنال من فوزه 1 / صفر على ملعب سبورتنج في لقاء الذهاب، الذي أقيم بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ليضرب موعدا في قبل النهائي مع أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي أطاح بمواطنه برشلونة من دور الثمانية أيضا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في العاصمة الإسبانية مدريد، يوم 29 أبريل/نيسان الجاري، في حين يجرى لقاء الإياب بلندن في الخامس من مايو المقبل.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية على ملعب (بوشكاش أرينا) بالعاصمة المجرية بودابست في 30 مايو القادم.

ويأتي صعود أرسنال لقبل نهائي دوري الأبطال، ليمنح فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا قوة دفع جيدة للغاية، قبل اللقاء المرتقب ضد مانشستر سيتي، يوم الأحد القادم، على ملعب (الاتحاد) ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي سيكون حاسما في تحديد شكل المنافسة على لقب المسابقة المحلية في الأسابيع القادمة.

ويتصدر أرسنال الترتيب بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة.

ويرغب أرسنال في الجمع هذا الموسم بين لقبي دوري الأبطال والدوري الإنجليزي، الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003 / 2004، وذلك بعد فشله في الفوز بلقبي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وكأس إنجلترا.