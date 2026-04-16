وزير الخزانة الأمريكي يرجّح هبوط أسعار البنزين إلى 3 دولارات خلال الصيف

أعرب وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن تفاؤله بإمكانية تراجع أسعار الغاز في الأسواق خلال فصل الصيف إلى نطاق 3 دولارات للجالون.

وأوضح بيسنت - في تعليقه على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمالية قرب انتهاء الحرب مع إيران - أن مسار المفاوضات سيكون عاملا حاسما في تحديد توقيت عودة أسعار البنزين إلى ما دون 4 دولارات.

وأضاف أنه أجرى مباحثات مع عدد من نظرائه من وزراء المالية في الشرق الأوسط، الذين أكدوا استعدادهم لاستئناف للإمدادات خلال أسبوع واحد من إعادة فتح المضائق. وفق شبكة "أيه.بي.إس." الأمريكية،

ورغم ذلك، أشار بيسنت إلى إطار زمني مرن نسبيا لانخفاض الأسعار، قائلا: "أنا متفائل بإمكانية عودة أسعار الغاز إلى مستوى 3 دولارات في الفترة ما بين 20 يونيو و20 سبتمبر".