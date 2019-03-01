سول تجدد التزامها بمشروعات اقتصادية مع الشمال عقب فشل قمة ترامب - كيم

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قال رئيس كوريا الجنوبية مون جاي، اليوم الجمعة، إنه سيجري مشاورات مع الولايات المتحدة حول المشروعات الاقتصادية المشتركة بين بلاده وكوريا الشمالية.

يأتي ذلك عقب فشل القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون والتي عقدت في هانوي عاصمة فيتنام أمس الأول الأربعاء لمدة يومين.

وفي خطاب ألقاه في العاصمة سول بمناسبة الذكرى المئوية للمظاهرات الضخمة ضد الحكم الاستعماري الياباني للبلاد، جدد الرئيس مون التزامه بخطته لإعادة فتح المشروعات المغلقة بين الكوريتين: "منطقة كايسونج الصناعية" ومنطقة "ماونت كومجانج".

وفشلت القمة الأمريكية-الكورية الشمالية في هانوي أمس الخميس حيث انتهت الاجتماعات مبكرا عن موعدها المقرر ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.

وقال مون اليوم الجمعة: "لدي تقدير كبير للرئيس ترامب، الذي أعرب عن التزامه باستمرار المحادثات".

وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي أنه سيواصل تعزيز دوره كوسيط بين بيونجيانج وواشنطن، وسيلجأ لكل "السبل الممكنة" لضمان التوصل لاتفاق كامل من خلال المفاوضات بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية.