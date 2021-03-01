جونسون: المملكة المتحدة تستعد لتحدي المتشككين من خلال تحقيق تعافِ اقتصادي قوي

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه من الممكن أن تمهد ميزانية حكومته هذا الأسبوع الطريق أمام تحقيق تعافِ اقتصادي أقوى مما توقع ذوي النظرة المتشائمة.

ونقلت وكالة بلومبرج للانباء اليوم الاثنين، عن جونسون القول إن الإجراءات التي وردت في البيان المالي لوزير الخزانة ريشي سوناك، سوف تعتمد على 300 مليار جنيه إسترليني (418 مليار دولار) من الإنفاق الطارئ لمكافحة فيروس كورونا، ودعم الشركات التي تضررت من الوباء.

وقال رئيس الوزراء البريطاني في مقابلة إذاعية إن الميزانية التي سوف يعلنها سوناك بعد غد الأربعاء ستمهد الطريق أمام حدوث انتعاش اقتصادي "تقوده الوظائف"، يمكن أن يكون "أقوى بكثير" مما ظل أصحاب النظرة المتشائمة يرددونه خلال الأشهر الستة الماضية.

يذكر أن جونسون وسوناك تعهدا بأن الميزانية الجديدة سوف تتضمن الكثير من الدعم بالنسبة للاقتصاد.

وكتب سوناك على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "منذ عام كنت أعد أول ميزانية بالنسبة لي (كوزير للخزانة. تغيرت أمور كثيرة منذ ذلك الوقت لكن الوعود التي تضمنتها خطتنا مازالت كما هي".

وأضاف سوناك في تسجيل فيديو بثه على موقع تويتر "خلال هذه الأزمة كنت دائما مصرا على تأكيد أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لتوفير الدعم من أجل تجاوز هذا الوقت العصيب وهذا لم يتوقف حتى الآن.. على الشعب أن يتأكد من أننا سنواصل دعمه كما نفعل في هذا الوقت الصعب".

وأشارت بلومبرج إلى أن رئيس الوزراء البريطاني لديه سببا للتفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد، نتيجة برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد الناجح في البلاد والذي أعطى أكثر من 20 مليون شخص في بريطانيا جرعة واحدة من اللقاح حتى الآن.