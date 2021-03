ننشر القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب 2021

أُعلنت، فجر اليوم، جوائز جولدن جلوب في نسختها الـ78، التى أقيمت بشكل افتراضى؛ بسبب جائحة كورونا، من مدينتين مختلفتين.

قدم الحفل كل من الممثلة الكوميدية تينا فاى، من قاعة رينبو فى نيويورك، فيما شاركتها إيمى بولر، فى تقديم المرشحين من داخل فندق بيفرلى هيلتون بلوس أنجلوس.

وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب 2021:

• جوائز السينما

- أفضل فيلم "دراما":

Nomadland

- أفضل فيلم "موسيقي / كوميدي"

Borat Subsequent Moviefilm

- أفضل ممثل "دراما"

تشادويك بوسمان - Ma Rainey’s Black Bottom

- أفضل ممثلة "دراما"

آندرا داى - The United States vs. Billie Holiday

- أفضل ممثل "كوميدي / موسيقي"

ساشا بارون كوهين - Borat Subsequent Moviefilm

- أفضل ممثلة "كوميدي / موسيقي"

روزاموند بايك - I Care a Lot

- أفضل مخرج

كلوى تشاو - Nomadland

- أفضل ممثل مساعد

دانيال كالويا - Judas and the Black Messiah

- أفضل ممثلة مساعدة

جودى فوستر - The Mauritanian

- أفضل فيلم أجنبي

Minari

- أفضل سيناريو

The Trial of the Chicago 7

- أفضل أغنية أصلية

The Life Ahead

- أفضل موسيقى تصويرية

Soul

- أفضل فيلم رسوم متحركة

Soul

• جوائز التلفزيون

- أفضل مسلسل تلفزيوني "موسيقي/ كوميدي"

Schitt’s Creek

- أفضل مسلسل تلفزيوني "دراما"

The Crown

- أفضل ممثل تلفزيوني "كوميدي/ موسيقي"

جاسون ساديكس - Ted Lasso

- أفضل ممثلة تلفزيوني "كوميدي/ موسيقي"

كاثيرين أوهارا - Schitt’s Creek

- أفضل ممثل تلفزيوني "دراما"

جوش أوكونر - The Crown

- أفضل ممثلة تلفزيونية "دراما"

إيما كورين - The Crown

- أفضل ممثلة بمسلسل تلفزيوني قصير

أنيا تايلور جوى - The Queen’s Gambit

- أفضل ممثل بمسلسل تلفزيوني قصير

مارك روفالو - I Know This Much Is True

- أفضل مسلسل تلفزيوني قصير

The Queen’s Gambit

- أفضل ممثلة مساعدة

جيليان أندرسون - The Crown

- أفضل ممثل مساعد

جون بوياجا - Small Axe