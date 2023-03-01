البرلمان الفنلندي يوافق بأغلبية ساحقة على محاولة انضمام البلاد للناتو

وافق البرلمان الفنلندي، بأغلبية ساحقة، اليوم الأربعاء، على محاولة انضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقال رئيس البرلمان، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء، إن 184 من أصل 200 مشرع صوتوا لصالح انضمام البلاد إلى الحلف العسكري.

وكانت فنلندا تقدمت بطلب للانضمام إلى الناتو لأول مرة خلال شهر مايو الماضي، حيث إنها تعتمد على قواتها المسلحة للدفاع عن الحدود البالغة 1340 كيلو مترا والتي تتشارك فيها مع روسيا.

وعلى صعيد متصل، دعت رئيسة المجر، كاتالين نوفاك، الناتو، في وقت سابق اليوم، إلى التصديق على انضمام فنلندا والسويد للحلف في أقرب وقت ممكن، كما صرح الأمين العالم للناتو، ينس ستولتنبرج، الأسبوع الماضي بأنه يهدف أن تكون الدولتان عضوتين في الوقت المناسب لعقد قمة خلال شهر يوليو المقبل.