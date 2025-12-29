محافظ البحيرة: تطوير مدينة رشيد لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية

قالت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إن المحافظة بدأت بالفعل تنفيذ مشروع تطوير مدينة رشيد بعد الانتهاء من التصميمات الخاصة به.

وأضافت خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلاميتان منة فاروق ولما جبريل، أن عملية التطوير تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة إحياء المدينة باعتبارها العاصمة التاريخية والتراثية للمحافظة وواحدة من أهم المقاصد السياحية في مصر.

وأشارت إلى أن مدينة رشيد تتميز بكونها متحفًا مفتوحًا، حيث تضم مئات المباني الأثرية من منازل ومساجد ومبانٍ تاريخية، بعضها مفتوح للزيارة بالفعل، فيما يخضع البعض الآخر لأعمال ترميم، إلى جانب ترميم متحف رشيد تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بخطة تحويل بعض المنازل التراثية إلى غرف فندقية، أكدت أن المحافظة بدأت التنسيق مع وزارتي السياحة والآثار والتنمية المحلية لتفعيل قرار السماح بنظام الغرف داخل المنازل المستوفية للاشتراطات، مشيرة إلى بدء الزيارات الميدانية لدراسة المباني المؤهلة والعمل مع الملاك لاستيفاء المتطلبات اللازمة.

وعن الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن قرار منع جلوس السيدات بجوار السائق في سيارات الأجرة، أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن القرار تم إلغاؤه بالكامل.

وشددت على التزام المحافظة بالحفاظ على الحقوق الدستورية وعدم التمييز، وأن وسائل النقل داخل المحافظة آمنة، وسائقيها يتحلون بالمسؤولية، مؤكدة ثقتها في وعي المرأة البحراوية وقدرتها على الحفاظ على حقوقها.

