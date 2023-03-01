كولر يؤجل قرار توقيع العقوبات على لاعبي الأهلي

رفض مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي توقيع أية عقوبات على لاعبي الأحمر في الوقت الحالي، لكنه فتح الباب لإمكانية حدوث ذلك في المستقبل.

وكان الأهلي قد سقط في فخ التعادل المخيب للآمال أمام الداخلية، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جرت على ملعب الأهلي وي السلام، مساء أمس الثلاثاء، لحساب منافسات الجولة الـ 20 من الدوري العام.

ووجه كولر انتقادًا شرسًا للاعبين في غرفة خلع الملابس، عقب نهاية مباراة الداخلية، في جلسة عاصفة، شهدت قيامه بتهديد بعض اللاعبين من الاستبعاد التام من حساباته في الفترة المقبلة، مُطالبًا إياهم بإظهار ردة الفعل المنتظرة في الفترة القادمة.

وقال السويسري كولر في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة: "تحدثت مع اللاعبين بصوت عالٍ، وقلت ما يجب أن يسمعوه، وعليهم أن يفكروا فيما قلته".

وأضاف مدرب الأهلي: "ليس لدي إلا هؤلاء اللاعبين، يجب أن أعمل معهم، ولو قمت بتنفيذ عقوبة، فهذا ليس القرار الصحيح الآن".

وأتم كولر قائلًا: "على كل لاعب أن يعيد تفكيره، ويرى كيف لعب في المباراة، وماذا أنا انتظر منه، ولديهم إمكانية في التدريبات والمباريات أن يظهروا ما هو أفضل من ذلك، ويوم السبت لدينا مباراة قوية أمام القطن، وسأختار 11 لاعبًا جديدًا للعب هذه المباراة، فهي مباراة مهمة جدًا ويجب أن نفوز بها".

وفي نفس الإطار، يستأنف فريق الأهلي تدريباته صباح غدًا الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد الحصول على راحة لمدة 24 ساعة، عقب نهاية مباراة الداخلية، وذلك في بداية الاستعدادات لمواجهة القطن الكاميروني، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، والمُقرر إقامتها في السادسة مساء السبت القادم، بملعب الأهلي وي السلام.