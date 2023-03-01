إخماد حريق بسطح عقار قديم وسط الإسكندرية

سيطرت سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، على حريق نشب أعلى سطح عقار مكون من 4 طوابق، كائن في شارع الكنيسة المارونية، منطقة ميدان المنشية، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشية، وإدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي، وغرفة عمليات حي الجمرك، حول نشوب حريق أعلى عقار سكني، وسط المحافظة.

وبانتقال الشرطة رفقة قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى المنطقة المجاورة، وجرى قطع المرافق، وفرض سياج تأميني في محيط الحريق، حتى انتهاء عملية التبريد، ورفع آثاره.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد رجحت المعاينة الأولية أسباب نشوب الحريق إلى حدوث ماسٍ كهربائي، وتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقق.