موسيماني يقود الأهلي للفوز على جدة بدوري الدرجة الأولى السعودي

حقق فريق أهلي جدة بقيادة مدربه بيتسو موسيماني، فوزًا ثمينًا على نظيره جدة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب عبدالله الفيصل مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الـ 23 من دوري الدرجة الأولى السعودي.

وسيطر لاعبو الأهلي على مجريات اللعب في معظم فترات الشوط الأول من المباراة، ولكن دون خطورة تُذكر على مرمى فريق جدة، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، أحرز المهاجم الجامبي مودو بارو هدف التقدم لفريق أهلي جدة في الدقيقة 51، ليقود الإمبراطور لتحقيق انتصار ثمين في مواجهة اليوم.

وبتلك النتيجة، رفع أهلي رصيده للنقطة 49 في صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي، بفارق الأهداف الحزم صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد جدة عند النقطة 29 في المركز السابع.