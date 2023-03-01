رئيس وزراء لاتفيا بعد لقاء شولتس: دعم ألمانيا هو المفتاح لنجاة أوكرانيا

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أعرب رئيس الوزراء اللاتفي كريسيانيس كارينس عن اعتقاده بأن مساعدات ألمانيا تمثل عاملا حاسما لنجاة أوكرانيا في حربها مع روسيا.

وفي أعقاب محادثاته مع المستشار الألماني أولاف شولتس، قال كارينس في برلين اليوم الأربعاء: "دعم ألمانيا يعد من وجهة النظر اللاتفية هو المفتاح لنجاة أوكرانيا".

وأضاف كارينس أن "الفرصة التي لدينا هي المثابرة"، ذاكرا أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لن يستسلم ببساطة.

من جهته، أكد شولتس أهمية حماية أراضي حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مضيفا: "نحن كحلفاء متفقون على أننا سندافع معا عن كل سنتيمتر مربع من أراضي الناتو في حال وقوع هجوم عليها".

وأوضح السياسي الاشتراكي الديمقراطي، أن هذا يعتبر بمثابة رسالة مهمة إلى دول البلطيق.

يذكر أن ألمانيا تدعم أوكرانيا بمليارات اليورو عسكريا واقتصاديا لمساعدتها في التصدي للحرب مع روسيا.

كان شولتس قد صرح في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، في ذكرى مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لن ينتصر في أوكرانيا و لن يحقق أهدافه الإمبريالية".

وشملت الأسلحة الألمانية لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي إيريس-تي الذي يمكنه حماية مدينة بأكملها من الهجمات بالإضافة إلى 30 دبابة دفاع جوي طراز جيبارد،ومدفعية طراز هاوتزر 2000، وقاذفات صواريخ متعددة من طراز "مارس 2".

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في شهر يناير الماضي أنها قررت توريد نحو 40 ناقلة جند مدرعة طراز "ماردر".

ويدرب الجيش الألماني، جنودا أوكرانيين على دبابات ليوبارد2 في ألمانيا.