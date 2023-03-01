وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدرسة المصرية اليابانية

تفقد محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، المدرسة المصرية اليابانية ببيلا، خلال زيارة وفد من موجهي إدارة الحامول التعليمية للمدرسة، لتبادل الخبرات بين مدارس التعليم العام، والمدرسة المصرية اليابانية.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة وكيل المديرية، والدكتور عادل حجاج مدير إدارة بيلا التعليمية، والدكتورة ولاء الدري مديرة المدرسة، والخبير الياباني مستر تاكاشي ايتو، ومصباح عسكر مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية بالمديرية، وهانى حمدان مدير غرفة عمليات المديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومتابعي التوكاتسو بالمدرسة، أيمن شعبان، وإكرامي أبو زيد، وأحمد محسن.

يأتي ذلك في إطار حرص المدارس المصرية اليابانية على تطبيق رؤية مصر 2030 في تطوير التعليم، وفي إطار تبادل الخبرات ودعم المجتمع المحلي والمنظومة التعليمية استقبلت المدرسة اليوم وفدا رفيع المستوى من إدارة الحامول التعليمية مكون من 5 موجهين، و10 مديري المدارس، تحت قيادة مدير التعليم الابتدائي بإدارة الحامول، عزة عبد القادر.

تعرف الوفد خلالها على سير اليوم الدراسي بالمدارس المصرية اليابانية، والتعرف عن قرب على أنشطة التوكاتسو والتي تتميز بل وتنفرد بها مدارسنا، وحرصت إدارة المدرسة على تقديم الدعم التام للوفد، بالإجابة على استفساراتهم وأسئلتهم من خلال عقد لقاء مفتوح مع مدير المدرسة، الدكتورة ولاء الدري، والخبير الياباني تاكاشي ايتو.

وأثنى محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ على انضباط المدرسة المصرية اليابانية، وأهمية تطبيق فلسفة التوكاتسو في مدارسهم.