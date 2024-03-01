شرطة كوريا الجنوبية تداهم مكاتب جمعية الأطباء وسط إضراب الأطباء المبتدئين

داهمت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، بعض مكاتب الجمعية الطبية الكورية، أكبر مجموعة للأطباء في البلاد كجزء من التحقيق مع 5 من قادتها الحاليين والسابقين المتهمين بالتحريض على إضراب الأطباء المتدربين والمقيمين.

ويعد هذا هو أول إجراء تحقيق تتخذه الشرطة منذ أن ترك الآلاف من الأطباء المتدربين والمقيمين في جميع أنحاء البلاد مواقع عملهم في يوم 20 شباط/فبراير المنصرم، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وجاءت المداهمة أيضا بعد يوم واحد من الموعد النهائي الذي حددته الحكومة لعودة الأطباء المتدربين والمقيمين إلى العمل.

وقام محققون من وكالة شرطة العاصمة سيئول بتفتيش عدة مكاتب بما في ذلك لجنة الطوارئ التابعة للجمعية الطبية الكورية، وجمعية سول الطبية لتأمين المعلومات ذات الصلة من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمسؤولين.

وقدمت وزارة الصحة يوم الثلاثاء الماضي شكاوى إلى الشرطة ضد لجنة الطوارئ في الجمعية الطبية الكورية "كيم تايك وو" وعضوين آخرين من قيادة الجمعية ورئيس الجمعية الكورية لطب الأطفال "ليم هيون-تايك".

واتهمتهم الوزارة بالتحريض على الاستقالة الجماعية للأطباء المتدربين والمقيمين من خلال التعبير عن الدعم وتقديم المساعدة القانونية في أول إجراء قانوني تتخذه الحكومة فيما يتعلق بالإضراب.

وجاء التحقيق في الوقت الذي ترك فيه ما يقرب من 10 آلاف طبيب متدرب ومقيم في جميع أنحاء البلاد مواقع عملهم في شكل استقالات جماعية الأسبوع الماضي احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة حصص الالتحاق بكليات الطب بمقدار 000ر2 طالب في العام المقبل، من 058ر3 حاليا.

وأمهلت الحكومة الأطباء المتدربين والمقيمين المضربين حتى يوم الخميس للعودة إلى العمل أو مواجهة إجراءات عقابية مثل تعليق تراخيصهم الطبية.

وحذرت الشرطة في وقت سابق أيضا من أن المتهمين فيما يتعلق بالإضراب قد يواجهون الاعتقال إذا تحدوا استجواب الشرطة دون سبب وجيه.

وتقول الحكومة إن الزيادة ضرورية لمعالجة النقص في الأطباء.

ومن جانبهم، يرى الأطباء أن الحكومة يجب أن تركز بدلا من ذلك على حمايتهم من دعاوى سوء الممارسة الطبية وتحسين التعويضات؛ لحث المزيد من الأطباء على ممارسة المهنة في مثل هذه المجالات والمناطق التي لا تحظى بشعبية.