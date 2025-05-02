النيابة العامة تُجري تفتيشا دوريا لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون

أجرى فريق من أعضاء النيابة العامة زيارة تفتيشية إلى مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل، وذلك للمرة الثانية.

جاء ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، وحرصًا على متابعة أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل بمختلف أنحاء الجمهورية.

شملت الزيارة تفقد عنابر النزلاء، حيث تحقق الفريق من نظافتها وجاهزيتها ومدى ملاءمتها لأعداد المحتجزين، دون وجود ما يمس خصوصيتهم. كما استمع الفريق إلى عدد من النزلاء، الذين أكدوا تمتعهم بكامل حقوقهم القانونية والدستورية، دون وجود أي شكاوى.

وزار الفريق أيضًا المركز الطبي الملحق بوحدة الإصلاح، بما في ذلك وحدة الغسيل الكلوي، واطلع على انتظام تقديم الرعاية الصحية للنزلاء. كما تم تفقد صيدلية المركز، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة ومصانع الأثاث، بالإضافة إلى معرض المنتجات النهائية، ودور العبادة، والمرافق التعليمية، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب، ومناطق الهوايات، ومزارع الإنتاج الحيواني والداجني.

وفي ختام الجولة، اطلع أعضاء النيابة على أماكن إعداد الطعام، وتأكدوا من مدى صلاحية الأغذية المقدّمة واستيفائها للاشتراطات الصحية.

وأكدت النيابة العامة استمرار حملات التفتيش الدورية على مراكز الإصلاح وأقسام الشرطة، في إطار دورها الرقابي لحماية الحقوق والحريات، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجنائية، وفقًا لأحكام الدستور والقانون.