وزير الطاقة الروسي: استغلال الغاز خطوة متزنة نحو المستقبل

قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، اليوم الجمعة، إن "استغلال طاقة الغاز بمثابة خطوة متزنة نحو المستقبل".

وأكد شولجينوف، في تصريح للتلفزيون الجزائري الرسمي، على هامش أعمال الاجتماع الوزاري الاستثنائي التحضيري للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي من المقرر أن تنطلق غدا السبت في العاصمة الجزائرية: "عملنا بجد من أجل إثراء إعلان الجزائر الذي سيعرض للنقاش والمصادقة أمام قمة المنتدى هنا بالجزائر".

وأضاف: "إعلان الجزائر سيكون مهما للغاية سواء من حيث التنسيق من أجل توفير الآليات اللازمة لحماية البنية التحتية للغاز، وكذا تطوير سياسة المنتدى".

وتحدث الوزير الروسي عن العلاقات التي تجمع بلاده بالجزائر، وقال إنها "علاقات متينة ويساهم في توطيدها تعاوننا في مجال الطاقة".

وانطلقت صباح اليوم الجمعة، في قصر المؤتمرات بالعاصمة الجزائرية أعمال الاجتماع الوزاري الاستثنائي التحضيري للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بمشاركة وزراء الطاقة للدول الأعضاء والمراقبين.