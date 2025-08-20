وصول عناصر إطفاء ألمان إلى إسبانيا للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات

تستعد عناصر إطفاء ألمان من ولايتي شمال الراين-ويستفاليا وسكسونيا السفلى لتنفيذ مهامهما في غرب إسبانيا لمكافحة أسوأ حرائق غابات تشهدها إسبانيا منذ عقود.

وبعد وقت قصير من وصول هذه العناصر إلى بلدة ألدينويفا ديل كامينو في إقليم إكستريمادورا اليوم الثلاثاء، شرع 67 عنصرًا في نصب معسكرهم، حيث يشتعل على مقربة من هناك، في منطقة خاريلا أحد أكبر حرائق الغابات الذي أتى بالفعل على ما لا يقل عن 15 ألف هكتار.

وشهدت البرتغال اليوم أربعة حرائق غابات كبيرة أخرى.

وزار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ووزير الداخلية فرناندو جراندي-مارلاسكا زارا، منطقة خاريلا بعد الظهر للاطلاع على الوضع ميدانيًا.

وأعلن سانشيز أن حكومته ستعلن المناطق الأكثر تضررًا من الحرائق مناطق منكوبة من أجل تمكينها سريعًا من الحصول على مساعدات حكومية لإعادة الإعمار. وقال: "سوف نقف إلى جانب السكان في مرحلة التعافي وإعادة البناء".

وتعود مسئولية الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها في إسبانيا إلى الأقاليم ذات الحكم الذاتي. وبسبب الحرائق المدمرة في شمال وغرب البلاد، قطع سانشيز عطلة الصيف نهاية الأسبوع الماضي وزار عدة مناطق منكوبة.

وبما أن العديد من الفرق الإقليمية تتحمل أعباء زائدة وتعاني الإنهاك بسبب طول فترة العمليات، فقد حشدت الحكومة المركزية مئات الجنود الإضافيين لدعم الفرق الإقليمية، لدعم عمل وحدة مكافحة الحرائق الخاصة التابعة للجيش "أومي" والتي شاركت منذ البداية.

كما أرسلت كل من فرنسا وإيطاليا وفنلندا فرق إغاثة وطائرات إطفاء، وأرسلت هولندا والتشيك وسلوفاكيا طائرات مروحية لإطفاء الحرائق. وكان من الممكن للأمطار أن تساعد بشكل حقيقي في مكافحة الحرائق، لكن هيئة الأرصاد استبعدت هطول الأمطار في الأيام المقبلة.