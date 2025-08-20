البحرية السعودية تتسلم قيادة قوة الواجب المختلطة من نظيرتها النيوزيلندية

تسلَّمت القوات البحرية السعودية، اليوم الثلاثاء، قيادة قوة الواجب المختلطة "سي تي إف - 150" من نظيرتها النيوزيلندية، وذلك خلال حفل رسمي في مقر قاعدة الدعم البحري الأمريكية "إن إس أيه" بمملكة البحرين.

وتسلَّم العميد البحري الركن فهد بن صنيدح الجعيد، من القوات البحرية الملكية السعودية قيادة القوة من الجانب النيوزيلندي، وألقى كلمة أكد فيها جاهزية القوات البحرية التامة لأداء المهام المناطة بها، مشيرًا إلى أن المملكة تتشرف بقيادة هذه القوة للمرة الرابعة.

وسبق للقوات البحرية الملكية السعودية أن تسلّمت مهام قوة الواجب المختلطة "سي تي إف - 150" من القوات البحرية الملكية البريطانية عام 2018م ومن الفرنسية عام 2020، ومن الباكستانية عام 2022.

وتتولى قوة الواجب المختلطة مهمة تعزيز الأمن البحري في مناطق عملياتها التي تشمل خليج عمان وبحر العرب وخليج عدن والمحيط الهندي، من خلال مكافحة الإرهاب والأنشطة غير المشروعة، كتهريب البشر والمخدرات والأسلحة، إضافة إلى حماية خطوط الملاحة وضمان تدفق التجارة العالمية بأمن وسلامة.