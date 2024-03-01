زراعة البحيرة: رفع إحداثيات المحاصيل باستخدام صور الأقمار الصناعية

افتتح المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم التدريبى لرفع إحداثيات الاراضى وتحديد المحاصيل المنزرعة لإعداد الحصر الزراعى باستخدام صور الأقمار الاصطناعية.

جاء ذلك بحضور المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة بالبحيرة، والمهندسة سحر الشيخ مسئول الـ GIZ، والمنسق مع المختصين من معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور تامر فاروق رئيس بحوث مركز البحوث والتدريب فى الأرز.

وقال سارى إن هذا اليوم يأتى فى إطار اتجاه الدولة إلى التحول الرقمى، وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين وتأكيد الحصر الزراعى للمحاصيل المنزرعة ووضع بيانات صحيحة امام متخذى القرار وصولا لوضع استراتيجية للكميات المنتجة والاحتياجات من المحاصيل المنزرعة واتخاذ قرارات سليمة بشأن استيراد أو تصدير المنتجات الزراعية.

وأشارت المهندسة سحر الشيخ مسئول الـ GIZ بمديرية الزراعة بالبحيرة والمنسق مع المختصين من معهد بحوث المحاصيل الحقلية إلى ضرورة متابعة رفع الإحداثيات وتحديد المحاصيل المنزرعة مع جميع المسئولين بالمراكز التى سيتم تنفيذ الرفع بها وهى دمنهور، كوم حمادة، الدلنجات ، أبو حمص ، كفر الدوار ، المحمودية ، أبو المطامير ، حوش عيسى ، جناكليس، وبالنسبة للمحاصيل التى سيتم رفع إحداثياتها فهى القمح، البرسيم ، البنجر ، وغيرها.

ودرب الدكتور تامر فاروق رئيس البحوث بمركز البحوث، المسئولين بالمراكز على كيفية رفع نقاط الإحداثيات الخاصة بالمحاصيل وكيفية استخدام برنامج survey 123 لملىء الاستمارات الخاصة بنقاط المحاصيل واستيفاء جميع البيانات التى يتم من خلالها رفع الإحداثيات.