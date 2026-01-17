رئيس أركان الجيش العراقي يشرف على تسلم قاعدة عين الأسد بالكامل

أشرف رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق الأول الركن عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم السبت، على عملية تسلم الملف الأمني وتوزيع المهام والواجبات في قاعدة "عين الأسد" الجوية، بعد انسحاب القوات الأمريكية منها بشكل كامل.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية، أن الفريق أول الركن يارالله أشرف على توزيع المهام والواجبات على الأصناف والتشكيلات العسكرية في القاعدة الواقعة بمحافظة الأنبار "غربي العراق"، وذلك عقب تولي الجيش العراقي إدارة القاعدة بالكامل.

وأوضح البيان، أن رئيس أركان الجيش أشرف ميدانياً على مراحل تسلّم الملف الأمني وتوزيع الأصناف والتشكيلات داخل القاعدة، والمتمثلة بلواء القوات الخاصة الخامس والستين وأفواجه، بالإضافة إلى توزيع المقرات الخاصة بقيادتي القوة الجوية وطيران الجيش، وتأمين المرافق الخدمية والبنى التحتية والجوانب الإدارية واللوجستية، بما يضمن رفع مستوى الجاهزية لتنفيذ الواجبات المناطة بهم على أكمل وجه.

ودعا يارالله الجهات المعنية في القاعدة إلى تكثيف الجهود وتعزيز العمل المشترك والتنسيق بين جميع القطعات الماسكة للقاعدة، والاستفادة من قدراتها وموقعها الحيوي، مؤكداً ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتأمين وحماية قاعدة "عين الأسد" بوصفها من أهم القواعد العسكرية ضمن قاطع المسئولية، حسب ما ورد في البيان.

وحضر مراسم التسلم معاون رئيس أركان الجيش للعمليات، وقادة الأسلحة البرية والجوية وطيران الجيش، ومعاون مدير الاستخبارات العسكرية، ورئيس خلية الإعلام الأمني، ومديرو صنفي "العينة" والإعلام، وقائد عمليات الجزيرة، وآمر القاعدة، وقائد فرقة القوات الخاصة الثانية.