واشنطن تدعو الجيش السوري إلى وقف عملياته بين حلب والطبقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رحبت القوات الأمريكية بالجهود المبذولة لمنع التصعيد في سوريا وحل الخلافات عبر الحوار، داعية في الوقت نفسه الجيش السوري إلى وقف عملياته العسكرية في المناطق الواقعة بين حلب (شمال) ومدينة الطبقة (شمال شرق).

أفادت بذلك القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، السبت.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة ترحب بجهود جميع الأطراف في سوريا الرامية إلى منع التوتر والسعي إلى حلول عبر الحوار.

وأضاف: "كما ندعو قوات الحكومة السورية إلى وقف جميع الأعمال الهجومية في المناطق الواقعة بين حلب والطبقة".

وأشار إلى أن تتبّع تنظيم "داعش" وممارسة الضغط العسكري عليه يتطلبان عملاً جماعيًا منسقًا بين الشركاء السوريين وبالتنسيق مع الولايات المتحدة وقوات التحالف.

واعتبر البيان أن "عيش سوريا في سلام داخلي ومع جيرانها يعد أمرا أساسيا لتحقيق السلام والاستقرار في عموم المنطقة".

وفي 13 يناير الجاري، أعلن الجيش السوري المناطق الواقعة غرب نهر الفرات، وعلى رأسها مدينتا دير حافر ومسكنة بريف حلب الشرقي، التي كانت تحت سيطرة تنظيم "واي بي جي/ قسد" الإرهابي، مناطق عسكرية.

وفي إطار العملية العسكرية، التي انطلقت عند الساعة 22:00 مساء الجمعة (+3 تغ)، تمكن الجيش السوري من فرض سيطرته على دير حافر ومسكنة.

كما تقدمت القوات السورية عبر مسكنة، وبسطت سيطرتها على منطقة دبسي عفنان، الواقعة في الطرف الجنوبي الغربي من محافظة الرقة (شمال شرق)، التي كانت تحت احتلال التنظيم، وبدأت بتعزيز تحصيناتها في محيط المحافظة.

وفي وقت سابق السبت، بدأ عناصر "واي بي جي/ قسد" الإرهابي، بالانسحاب من مدينة الطبقة السورية الواقعة غرب نهر الفرات، والتي تشهد اشتباكات عنيفة، وذلك في إطار العملية التي أطلقها الجيش السوري ضد التنظيم.