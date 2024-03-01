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تقارير: وصول طائرة إلى ماليزيا لتقل ملك النرويج المريض إلى وطنه

كوبنهاجن (د ب أ)
نشر في: الجمعة 1 مارس 2024 - 1:18 م | آخر تحديث: الجمعة 1 مارس 2024 - 1:18 م
وصلت طائرة إلى ماليزيا؛ لإعادة ملك النرويج المريض، هارالد الخامس (87 عاما) إلى وطنه، وفقا لتقارير إعلامية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية اليوم الجمعة طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإسكندنافية "ساس"، وهي تهبط في مطار لانكاوي في ماليزيا.

وذكرت وسائل إعلام نرويجية أنه تم إرسال الطائرة إلى الدولة الواقعة بجنوق شرق آسيا لإعادة الملك إلى بلاده. ولم يتم تأكيد ذلك بعد رسميا.

وكانت الأسرة المالكة النرويجية قد أعلنت الثلاثاء الماضي أن هارالد الخامس تم نقله إلى المستشفى في ماليزيا بعد مرضه أثناء عطلة هناك.

وذكرت أن الملك أصيب بعدوى، ويشرف على علاجه أطباء ماليزيون ونرويجيون.

واحتفل أكبر ملوك أوروبا سنا بعيد ميلاده الـ 87 قبل نحو أسبوع.

ويتولى هارالد العرش منذ 1991، خلفا لوالده الملك أولاف الخامس.

وتعرض الملك لمشكلات صحية مؤخرا، حيث مكث في المستشفى عدة مرات بسبب إصابته بعدوى. وخضع لجراحة لتبديل صمام بالقلب في 2020.

وذكر الملك هارالد مؤخرا أنه لا يعتزم أن يحذو حذو ملكة الدنمارك مارجريت الثانية، التي تنازلت عن العرش في يناير في سن الـ83.

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