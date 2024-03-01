«ماكس فيرستابن» الطفل المعجزة في عالم فورمولا 1

طرق الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول أبواب الشهرة والنجومية سريعا في عالم سباقات السرعة لسيارات فورمولا 1.

ويدخل فيرستابن المولود في 30 سبتمبر 1997 منافسات الموسم الجديد لفورمولا 1 الذي ينطلق بجائزة البحرين الكبرى غدا السبت ، وهو يحمل لقب بطولة العالم في الأعوام الثلاثة الماضية 2021 و2022 و2023.

ويطمع فيرستابن في البقاء على عرش فورمولا 1 للموسم الرابع على التوالي، ويعلم أنه تنتظره منافسة قوية وشرسة من باقي منافسيه خاص البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس بطل العالم سبع مرات والذي يستعد للانتقال إلى فيراري اعتبارا من العام المقبل 2025.

ويبقى السائق الهولندي بمثابة "الطفل المعجزة" في عالم فورمولا1 باعتباره ابن السائق السابق خوسيه فيرستابن، وصوفي كومبن التي لطالما تنافست في سباقات الكارتنج.

وبات فيرستابن أصغر سائق يشارك في سباقات فورمولا 1 بظهوره في سباق جائزة أستراليا الكبرى في موسم 2015 ببلوغه 17 عاما و166 يوما.

وبدأ فيرستابن مشواره مع فريق سكوديريا تورو روسو الإيطالي في عام 2015 قبل تصعيده للفريق الأول (ريد بول) بعد أربعة سباقات ليكون سائقا احتياطيا.

وفي 2016 بات السائق الهولندي أيضا أصغر متسابق يفوز بسباق فورمولا 1 عندما تصدر سباق الجائزة الكبرى في برشلونة خلال ظهوره الأول مع فريق (ريد بول)، ويكون أيضا أول هولندي يفوز بأحد سباقات فورمولا 1.

ومنح فيرستابن موطنه هولندا شرف أول تتويج ببطولة العالم في عام 2021 بعد فوزه في 10 سباقات خلال موسم واحد، ليكون البطل رقم 34 في تاريخ فورمولا 1، ثم حافظ على لقبه في العامين التاليين 2022 و2023.

وقبل انطلاق سباق جائزة البحرين الكبرى أولى سباقات فورمولا لموسم 2024 حقق ماكس فيرستابن 54 فوزا وأسرع 30 لفة ويحمل الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية، آخرها العام الماضي في أبو ظبي، وأكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد.

ونتيجة لهذه الإنجازات يحتفظ فريق (ريد بول) بالجوهرة الهولندية بعقد يمتد حتى عام 2028 على الأقل بعد تمديد التعاقد قبل أشهر قليلة.

وفي سن صغيرة بنى ماكس فيرستابن أيضا مجدا من الجوائز الفردية المرموقة مثل جائزة لوريوس لأفضل رياضي في العالم لعام 2022 بخلاف جائزة أفضل رياضي في هولندا 3 مرات في أعوام 2016 و2021 و2022.

ومنح الاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا) السائق الهولندي جائزة شخصية العام مرتين في عامي 2015 و2017 بسبب إنجازاته الاستثنائية التي حققها في سن صغيرة للغاية قبل بلوغه 20 عاما، بخلاف جائزة أفضل سائق في العالم 3 مرات في أعوام 2021 و2022 و2023.