مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين في يطا جنوب الخليل

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هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، منازل المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وشن مستوطنو "حفات ماعون" هجوما على منازل المواطنين في "واد الجوايا"، وأطلقوا الرصاص الحي صوب المنازل في محاوله لسرقة مواشي المواطنين.

كما أطلق جنود الاحتلال الذين اعتدوا على المواطنين بالضرب المبرح، قنابل الصوت والإنارة، عقب تصدي المواطنين للمستعمرين.

فيما كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من تواجدها في مناطق غرب سلفيت.

وتواجدت قوات الاحتلال الاسرائيلي بشكل مكثف على الطريق الواصل بين بلدات دير بلوط وكفر الديك وبروقين، واقتحمت بلدة كفر الديك وتوجهت إلى منطقة "التكويرة" وسط إطلاق قنابل الصوت وتحليق طائرات الاستطلاع.

كما أغلقت الطريق الواصل بين بلدتي كفر الديك ودير غسانة، في وقت تواصل فيه إغلاق مدخل بلدتي دير بلوط والبوابة الحديدية المقامة بالقرب من بلدة قراوة بني حسان، والتي تؤدي إلى تجمع بلدات وقرى غرب سلفيت، ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها على المواطنين.