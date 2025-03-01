محافظ الأقصر يواصل متابعة أعمال إصلاح كسر خط الصرف الصحي لليوم الرابع

يواصل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، تواجده الميداني بمنطقة الحبيل لليوم الرابع على التوالي؛ لمتابعة أعمال إصلاح الكسر الذي تعرض له خط الصرف الصحي، والذي أدى إلى انقطاع مياه الشرب عن مدينة الأقصر.

وتابع المحافظ، جهود الإصلاح على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث جرى الدفع بمزيد من المعدات والفرق الفنية من المحافظات المجاورة؛ للإسراع في إنهاء الأعمال وإعادة ضخ المياه لكافة المناطق المتأثرة.

وفي هذا السياق، وصل المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى الأقصر أمس، في إطار التنسيق المستمر بين المحافظة، ووزارة الإسكان، والشركة القابضة؛ للعمل على إنهاء الأزمة ومعاناة المواطنين المتضررين.

وتزامنًا مع هذه التطورات، تصاعدت المطالب البرلمانية والشعبية، بإقالة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر، إلى جانب عدد من قيادات الصف الأول، ومحاسبتهم على تكرار أزمة انقطاع المياه خلال فترة قصيرة.

وطالب المواطنون والنواب، بإعادة هيكلة إدارات الشركة، وتشكيل فرق عمل مدربة لإدارة الأزمات بطرق علمية؛ لضمان سرعة التعامل مع أي مشكلات مماثلة مستقبلًا.