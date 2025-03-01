محافظ المنيا: تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمطاعم

وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، حيث نفذت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية حملات موسعة لضبط الأسعار والتأكد من جودة المنتجات الغذائية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفي مركز مطاي، أسفرت الحملة التموينية، عن تحرير 11 محضرًا تموينيًا، شملت 5 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و3 محاضر لذبح خارج السلخانة، وضبط جراكن زيت طعام بإجمالي 16 كيلو بدون بيانات.

وضبط كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و19 شيكارة لاصق بلاط بدون فواتير، بالتعاون مع الإدارة الصحية والطب البيطري ومباحث التموين.

وفي مركز بني مزار، أسفرت الحملة الموسعة، عن تحرير 20 محضرًا صحيًا، تضمنت مخالفات منها ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر ومنتجات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعدم مراعاة الاشتراطات الصحية بأماكن تداول الغذاء، وعدم الحصول على شهادات صحية، وتداول أغذية في عبوات غير مطابقة للمواصفات، ضمن الجهود المستمرة لضمان وصول غذاء صحي وآمن للمواطنين.