تزايد جرائم العنف في محطات القطارات بألمانيا خلال 2024

تزايدت جرائم العنف في محطات القطارات بألمانيا عام 2024، وخاصة في العاصمة برلين.

وبحسب رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمان لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، ارتفع عدد جرائم العنف في محطات السكك الحديدية الألمانية من 25 ألفا و640 جريمة عام 2023 إلى 27 ألفا و160 جريمة العام الماضي.

كما زاد عدد الجرائم الجنسية من 1898 إلى 2262 جريمة خلال عام، وارتفع عدد قضايا الأضرار بالممتلكات من 30 ألفا و961 إلى 32 ألفا و671 قضية.

وسجلت الشرطة في محطة برلين المركزية معظم جرائم العنف بين محطات القطارات في ألمانيا خلال 2024. وبلغت جرائم العنف في محطة برلين المركزية 764 جريمة، مقابل 620 جريمة في عام 2023.

وتشير الإحصاءات إلى وقوع 735 جريمة في محطة دورتموند المركزية، و715 في محطة هانوفر المركزية، و703 جرائم في محطة كولونيا المركزية.

وفيما يتعلق بجرائم المخدرات، تم تسجيل 10 آلاف و174 جريمة عام 2024، مقابل 18 ألفا و382 جريمة عام 2023.

ولم يتم ذكر أسباب التراجع هنا. ورغم ذلك يمكن الإشارة إلى أن استهلاك القنب صار مقننا في ألمانيا على نحو مقيد منذ أبريل 2024.

وقال المتحدث باسم شئون السياسة الداخلية للتحالف المسيحي، ألكسندر تروم، في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية: "تؤثر محطات السكك الحديدية والقطارات، التي تتطور إلى أماكن خوف، بشكل كبير على شعور السكان بالأمن في الأماكن العامة ويجب ألا يكون ذلك حالة دائمة".

وقال النائب عن حزب البديل من أجل ألمانيا، مارتن هيس، في بيان: "محطات السكك الحديدية، التي كانت في السابق أماكن للتنقل واللقاءات السلمية، أصبحت بشكل متزايد مناطق محظورة".