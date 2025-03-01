السفير ماجد عبد الفتاح: نحن أمام الفرصة الأخيرة لتطبيق حل الدولتين

أعرب السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، عن اتفاقه مع رأي المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، سيجريد كاج، بأن هذه هي الفرصة الأخيرة لتطبيق حل الدولتين الذي يحتضر تدريجيًا في الوقت الحالي.

وقال خلال مقابلة لـ «العربية» بُثت ليل الجمعة/السبت: «أنا أتفق معها في هذا الرأي بصفتي الشخصية؛ وليس كممثل لجامعة الدول العربية، هذه هي الفرصة الأخيرة بالفعل من وجهة نظري الشخصية».

وأضاف أن حل الدولتين بدأ مع زيارة الرئيس الراحل أنور السادات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1978، ليعود بإطار اتفاقية كامب ديفيد، وإطار آخر ينص على إقامة دولة فلسطينية بعد خمس سنوات من الحكم الذاتي على 80% من الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى تقدم الدول تقدمت بمبادرة السلام العربي التي قدمتها المملكة العربية السعودية عام 2002، بالإضافة إلى عدد من المراحل الأخرى مثل اتفاقيات أوسلو ومدريد.

ونوه بأن العدوان الإسرائيلي الأخير الوحشي والجوانب الإنسانية المتصلة به زاد من الدعم الدولي الكبير لخلق أفق سياسي لتنفيذ حل الدولتين.

وأعرب عن أمله في أن يؤتي ذلك ثماره خلال مؤتمر يونيو المقبل بـ «إنجاز كبير» يتم نقله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، خلال الاحتفالية بالذكرى الثمانين، للإعلان عن إقامة الدولة الفلسطينية وانضمامها إلى الأمم المتحدة، وذلك بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر قرارًا بعقد مؤتمر لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والاتفاق على أن تترأس السعودية المؤتمر عربيا وفرنسا أوروبيا.