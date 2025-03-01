ملك الأردن يؤكد ضرورة إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها وتثبيت وقف إطلاق النار

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أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير أهله، وتثبيت وقف إطلاق النار.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بحثا خلاله أبرز مستجدات المنطقة، وفق بيان للديوان الملكي الأردني، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأكد ملك الأردن "ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية".

وأعاد الملك عبد الله الثاني التأكيد على ضرورة وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، مشددا على أهمية العمل الجاد والفاعل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل.