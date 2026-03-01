تسع طائرات تزويد بالوقود أمريكية تتجه للشرق الأوسط وسط تصعيد غير مسبوق مع إيران

كشفت وكالة "ريا نوفوستي" بناء على تحليل بيانات الرحلات الجوية، أن القوات الجوية الأمريكية تحرك أسطولا من طائرات التزويد بالوقود باتجاه الشرق الأوسط وسط الحرب على إيران.





وأظهرت البيانات أن طائرة تزويد بالوقود من طراز Boeing KC-135R Stratotanker أقلعت من قاعدة أندروز الجوية في ولاية ماريلاند قبل عدة ساعات متجهة إلى المنطقة، تلتها خمس طائرات أخرى من القاعدة ذاتها.

وإجمالا، تم رصد تحرك تسع طائرات تزويد بالوقود جوا من قواعد مختلفة باتجاه الشرق الأوسط، إلى جانب ثلاث طائرات شحن من طراز C17.

ويأتي هذا الحشد الجوي في وقت سبق أن صرح فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن القاذفات الاستراتيجية من طراز B-2، التي استخدمت في الضربات السابقة على المنشآت النووية الإيرانية، اعتمدت على التزود بالوقود جوا خلال رحلات استمرت 36 ساعة، مما يشير إلى استعدادات لعمليات عسكرية مطولة محتملة.

وتأتي هذه التحركات بعد ساعات من شن الولايات المتحدة وإسرائيل، السبت، سلسلة ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، وسط تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين. وردت إيران بضربات صاروخية وبطائرات مسيرة استهدفت إسرائيل وقواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.



وجاء التصعيد العسكري رغم استمرار المفاوضات حول الملف النووي الإيراني بين واشنطن وطهران هذا الأسبوع في جنيف بوساطة عمانية. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم، محملة الولايات المتحدة وإسرائيل "المسؤولية الكاملة عن العواقب السلبية للأزمة المصطنعة".