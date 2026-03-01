استمرار اضطراب حركة الطيران العالمية

يستمر اضطراب حركة الطيران العالمية بشكل كبير، اليوم الأحد، حيث أدت الغارات الجوية المتواصلة إلى إغلاق مطارات رئيسية في الشرق الأوسط، منها مطار دبي، أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم.

وتعد الأزمة الحالية واحدة من أشد الأزمات التي شهدها قطاع الطيران في السنوات الأخيرة؛ مع إغلاق مطارات عبور رئيسية، من بينها مطارا دبي وأبوظبي في الإمارات، ومطار الدوحة في قطر، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وفي مطارت أخرى، فُرِضت قيود مشددة، مع استمرار إغلاق جزء كبير من المجال الجوي للمنطقة، في ظل حالة عدم اليقين التي تعيشها دول الخليج، بعد أن أسفرت غارات أمريكية وإسرائيلية عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوم السبت.

وأعلن الأردن استمرار تعليق الرحلات إلى سوريا والعراق والإمارات والبحرين والكويت وقطر، بسبب إغلاق تلك الدول لأجوائها.

وقد تعرض مطار دبي الدولي لأضرار خلال الهجمات الإيرانية كما استُهدفت مطارات في أبوظبي والكويت، وتأثرت آلاف الرحلات الجوية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات منصة تتبع الرحلات الجوية "فلايت أوير".

وتتواصل الغارات التي تشنها تل أبيب وواشنطن على إيران منذ صباح السبت، بينما ترد طهران بقصف مناطق في إسرائيل، فضلا عن استهدافها قواعد أمريكية في الخليج.

ويأتي ذلك رغم عقد 3 جولات تفاوض غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، خلال فبراير الماضي، برعاية عمانية، في العاصمة مسقط، ومدينة جنيف السويسرية.



