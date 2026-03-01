بريطانيا تدين الهجمات الإيرانية على السعودية وعدد من دول المنطقة

أدانت المملكة المتحدة يوم السبت الهجمات الإيرانية التي استهدفت المملكة العربية السعودية وعددا من دول المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، يوم السبت، من وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفيت كوبر.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء السبت إن وزير الخارجية السعودي ونظيرته البريطانية بحثا "خلال الاتصال التطورات الإقليمية، وإدانة الهجمات الإيرانية التي استهدفت المملكة وعددًا من دول المنطقة، وأهمية مواصلة بذل كافة الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وشهدت دول مجلس التعاون هجمات إيرانية متزامنة، أعلنت على إثرها الكويت والإمارات وقطر إغلاقاً مؤقتاً لأجوائها واتخاذ إجراءات احترازية. كما أكدت البحرين استهداف مواقع داخل حدودها بينها مركز خدمات الأسطول الخامس وتفعيل خطط الطوارئ، بينما تحدثت قطر عن استقرار الأوضاع قرب قاعدة العديد. وفي الكويت فُعلت صفارات الإنذار.

وأعربت السعودية عن رفضها وإدانتها بأشد العبارات الهجمات الإيرانية السافرة والجبانة، التي استهدفت منطقة الرياض والمنطقة الشرقية وتم التصدي لها.

ووصفت السعودية الهجمات بأنها هجمات لا يمكن تبريرها تحت أية ذريعة وبأي شكل من الأشكال، وقد جاءت على الرغم من علم السلطات الإيرانية أن المملكة أكدت أنها لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها لاستهداف إيران.

وقال بيان السعودية إنه في ضوء هذا العدوان غير المبرر فإن المملكة تؤكد أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، بما في ذلك خيار الرد على العدوان.