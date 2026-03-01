إيران تعلن شن هجمات جديدة على إسرائيل وقواعد أميركية

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، صباح الأحد، بدء شن هجمات جديدة على إسرائيل وعلى قواعد أميركية في المنطقة، بعد الإعلان عن مقتل المرشد علي خامنئي في هجوم على مقر إقامته بطهران، السبت.



وتوعد الحرس الثوري الإيراني بأن القوات المسلحة "ستتخذ خطوة انتقامية مختلفة وقاسية".

وقال الحرس الثوري في بيان: "نفذنا موجة سادسة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة على إسرائيل والقواعد العسكرية الأميركية في المنطقة".

وكانت 27 قاعدة أميركية في المنطقة، إلى جانب قاعدة تل نوف، ومقر القيادة العامة للجيش الإسرائيلي في هكاريا، والمجمع الصناعي الدفاعي الضخم في تل أبيب، من بين الأهداف الإيرانية، وفق الحرس الثوري.

وأوضح الحرس الثوري: "لن تسمح القوات المسلحة الإيرانية بإسكات صفاىات الإنذارات في الأراضي المحتلة والقواعد الأميركية، وستتخذ خطوة انتقامية مختلفة وقاسية بضربات متتالية ومؤسفة".

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بإطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب، ومناطق إسرائيلية عدة، تحذيرا من هجمات وشيكة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت في أجزاء عدة من البلاد، بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، مضيفا أن عمليات الاعتراض جارية.

وليل السبت قتلت امرأة في منطقة تل أبيب، بعد إطلاق إيران موجة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، حسبما أعلن جهاز نجمة داود الحمراء الإسرائيلي.