أعلن الكرملين أن روسيا لا تحتل أي أرض أوكرانية وأن مسألة شبه جزيرة القرم مغلقة لا نقاش فيها مع أي طرف، وذلك تعليقًا على تصريحات مرشح الانتخابات الرئاسية الأوكرانية الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي حول احتلال روسيا لأراض أوكرانية.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - في تصريح اليوم الإثنين-، "مستعدون لأن نشرح لكل أوكراني أن روسيا لا تحتل أي أراض أوكرانية، وهذا أمر غير وارد بشكل عام".

وأشار إلى أن "ما حدث في دونباس هو نتيجة للسياسة التي تنتهجها القيادة الأوكرانية".

وأكد أن موضوع القرم مغلق وإلى الأبد، وأن عبارة (الاحتلال) و(الضم) لا تنطبق عليها لا بحكم الأمر الواقع ولا بحكم القانون الدولي، موضحا أن الكرملين يتابع عن كثب تصريحات المرشحين للرئاسية في أوكرانيا، خصوصا فيما يتعلق بروسيا ومستقبل دونباس، لافتا إلى أن الكرملين يرغب في رؤية حزب سلام على رأس السلطة في أوكرانيا.

وكانت قد جرت أمس الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، وتقدم فيها الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي على منافسيه بحصوله على نسبة 30.45% من الأصوات.

فيما من المقرر أن يخوض الرئيس الحالي بيوتر بوروشينكو والممثل فلاديمير زيلينسكي الجولة ثانية من الانتخابات.

وكان زيلينسكي قد صرح بأن روسيا تحتل شبه جزيرة القرم ومنطقة (دونباس) في جنوب شرق أوكرانيا، مطالبا موسكو بدفع تعويضات عن هذا الاحتلال.