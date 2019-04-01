الرئاسة الجزائرية: بوتفليقة سيقدم استقالته قبل 28 أبريل الجاري

أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيقدم استقالته قبل 28 أبريل الجاري، موعد نهاية فترته الرئاسية، مؤكدة أنه سيصدر قرارات هامة قبل ذلك الموعدة.



وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها مساء اليوم الاثنين إنه "سيقدم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة استقالته قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في 28 أبريل 2019, وسيتولى قبل ذلك إصدار قرارات هامة لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية".



وأضاف البيان أنه "بعد تعيينه للحكومة الجديدة, يوم 31 مارس 2019، سيتولى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته".



وأكد البيان أن الرئيس بوتفليقة سيستقيل قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في يوم الأحد 28 أبريل 2019".



ويعد هذا البيان استجابة واضحة من الرئيس بوتفليقة لمطالب التظاهرات التي تشهدها الجزائر منذ 22 فبراير الماضي لمطالبة بالتغيير.