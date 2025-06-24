أسهم باكستان تستعيد خسائر أمس بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

استعادت الأسهم الباكستانية خسائرها الكبيرة التي سجلتها أمس وارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ 6 أسابيع في تعاملات، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وبعد تراجع مؤشر كيه.إس.إي 100 الرئيسي لبورصة كراتشي للأوراق المالية أمس بنسبة 1.9% ليسجل أقل مستوى له منذ 13 مايو، ارتفع المؤشر اليوم بنسبة 3.2% وهو أعلى ارتفاع له منذ 12 مايو الماضي، مدعوما بتراجع المخاوف من ارتفاع أسعار النفط العالمية بعد إعلان وقف إطلاق النار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن ارتفاع اليوم اليوم جاء بعد تراجع حاد بسبب تزايد المخاوف من تدهور الحساب الجاري لباكستان إذا استمر ارتفاع أسعار الطاقة.

يذكر أن باكستان مستورد صاف للنفط الخام، وسيؤدي ارتفاع أسعاره إلى استنزاف احتياطي النقد الأجنبي البسيط للبلاد.