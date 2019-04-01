الرئيس البرازيلي يزور حائط البراق بصحبة نتنياهو

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زار الرئيس البرازيلي البرازيلي جاير بولسونارو، بصحبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، حائط البراق (الحائط الغربي وفق التسمية اليهودية) بالقدس .

وبذلك يصبح بولسونارو أول رئيس أجنبي يزور الموقع المتنافس عليه مع مسؤول إسرائيلي كبير، بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل".

ويمكن اعتبار زيارة رسمية برفقة نتنياهو بمثابة اعتراف ضمني من جانب البرازيل بسيادة إسرائيل على البلدة القديمة في القدس.

يشار إلى بولسونارو وصل أمس الأحد إلى إسرائيل في زيارة رسمية شهدت التوقيع على عدة اتفاقيات ثنائية بما في ذلك اتفاقية بشأن مكافحة الارهاب.

كما اعلنت البرازيل عن افتتاح مكتب دبلوماسي في القدس كجزء من سفارة البلاد في تل ابيب.