بريطانيا تسجل أمس 563 وفاة بسبب كورونا كأعلى حصيلة في يوم واحد بالبلاد

ارتفعت حصيلة الوفيات في بريطانيا، يوم أمس الثلاثاء، إلى 563 شخصًا مسجلة أعلى مستوى لضحايا المرض في يوم واحد في البلاد.

وفي إنجلترا ارتفعت الحصيلة اليومية للوفيات بفيروس "كورونا" إلى 486 شخصًا ما رفع الإجمالي إلى 2,137 شخص بالمستشفيات في البلاد، وفق ما أعلنته إدارة الصحة في إنجلترا.

وفي بيان رسمي، أعلنت الصحة في إنجلترا أن الوفيات اليوم تراوحت بين 13 عامًا و99 عامًا بينما كان 20 من بين الوفيات في إنجلترا اليوم بين 13 و93 عامًا لم يتعرضوا لأي أمراض قبل هذه الإصابة.

وبالنسبة ليوم أمس الثلاثاء، فقد وصلت اشغالات المستشفيات إلى 40 في المائة بينما وصل أعداد شاغلي هذه الأسرة إلى 69 في المائة ممن يعانون أو يشك في أنهم يعانون من أعراض فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).