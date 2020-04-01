قلق رسمي أمريكي بعد تفشي فيروس كورونا على متن حاملة طائرات

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قال مسؤول أمريكي الثلاثاء إن تفشي فيروس كورونا على متن حاملة طائرات أمريكية تعمل بالطاقة النووية يمثل تحديا للحكومة.

وأوضح توماس مودلي، القائم بأعمال وزير البحرية، لشبكة (سي.إن.إن) أن "هذا ظرف فريد من نوعه.. ونحن نعمل عليه".

وكان قائد حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت"، الكابتن بريت كروزير، أرسل خطابا للبحرية يطالب فيه بإجلاء معظم البحارة، قائلا إن أرواحهم معرضة للخطر.

وأضاف: "إن الإبقاء على أربعة آلاف شاب وشابة على متن الحاملة يعد خطرا لا داعي له ويبدد الإيمان لدى البحارة الذين يثقون برعايتنا".

وأبلغ الخطاب عن أكثر من 100 حالة إصابة على متن الحاملة، مقارنة بـ 36 حالة قبل بضعة أيام.

وقال: "سيتطلب هذا حلا سياسيا.. لسنا في حرب ومن ثم ليست هناك حاجة ليموت هؤلاء البحارة".

من جهته ، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "سيفعل ما هو صحيح" بالنسبة لسفينتين سياحيتين تقطعت بهما السبل، مشيرا إلى أنه سيتم السماح لهما بالرسو في الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي: "أفعل ما هو صحيح، ليس فقط من أجلنا ولكن من أجل الإنسانية".